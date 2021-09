Pellicini: “Subito il concorso per il nuovo primario di ortopedia di Luino“

«Aderiremo certamente al nuovo comitato per l’ospedale, avendo sempre sostenuto, anche in passato, ogni azione portata avanti dai comitati precedenti»: lo dichiara Andrea Pellicini nella sua duplice veste di Consigliere Comunale e di coordinatore provinciale di Fdi.

«Siamo molto preoccupati per le difficoltà che affliggono il nostro nosocomio ed è giusto pretendere risposte concrete, in termini di risorse e personale, dall’azienda ospedaliera. In primo luogo va indetto il concorso per la nomina del nuovo primario di ortopedia, in quanto Luino ha diritto di mantenere la propria autonomia e perpetrare la tradizione dei primari storici del calibro del Prof. Giovanni Gallinotto. Senza prospettive di carriera, non si troveranno mai medici disposti a venire in un ospedale periferico».

«Per il resto», conclude Pellicini,«con tutta l’importanza che può e deve avere il comitato, è necessaria una forte azione del Comune di Luino, la cui voce deve alzarsi forte a difesa dell’ospedale. Nei miei anni da sindaco, l’ho sempre fatto, arrivando spesso a discutere animatamente con i diversi direttori generali che si sono succeduti. Su questo tema il territorio deve essere unito e il sindaco di Luino ha il compito di guidare la battaglia. Se vorrà lottare per questo obiettivo, noi saremo certamente con lui».