Posticipata la premiazione di Damiano Marangoni di “Strade Pulite”

Nella giornata di domani 7 settembre si doveva tenere presso la sala Jannacci al Pirellone la premiazione di Damiano Marangoni da parte di Regione Lombardia e più direttamente dal Presidente Attilio Fontana.

Poiché il ciclista green attualmente risulta essere candidato come consigliere alle comunali di Varese, per la legge della Par Condicio, la sua premiazione verrà posticipata alla conclusione del periodo elettorale. In attesa di sapere la data precisa così ha commentato:

«Una decisione che reputo giusta e che premia la corretta applicazione delle regole elettorali da parte del presidente Attilio Fontana e dello staff di Regione Lombardia; per evitare confusioni colgo l’occasione per precisare che Strade Pulite è nata come reazione di semplice cittadino e non persegue e perseguirà mai alcun fine politico essendo una associazione apolitica. Per quanto riguarda la mia candidatura ritengo sia un’occasione per poter portare avanti le mie battaglie per l’ambiente, il senso civico, il rispetto per il bene comune, non più solo come semplice cittadino/volontario ma anche dall’interno delle istituzioni».