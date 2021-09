Progetto in Comune spiega come mettere a sistema il volontariato a Busto Arsizio

Progetto in Comune, lista civica che appoggia Maurizio Maggioni alle elezioni amministrative, annuncia per la sera di martedì 28 settembre un incontro intitolato “Diamo metodo al fare”, all’oratorio dei S.S. Apostoli.

Il focus della serata è come sistematizzare e rendere efficace la sinergia tra volontariato e istituzioni. Difatti il sottotitolo recita “Come ripensare le politiche comunali per raggiungere obiettivi consolidati”. A Santo Cascio, candidato nella lista, il compito di moderare gli interventi degli ospiti.

Oltre a Maggioni, i candidati che interverranno sono Salvatore Vita, Michela Volfi e Carlo Valentini, rispettivamente su co-programmazione, sull’importanza di “fare rete” e sull’importanza del volontariato.

Unico ospite “non politico” è Marco Noli, docente di organizzazione dei servizi alla persona all’Università Cattolica di Milano. Per chi non riuscirà a partecipare all’evento di persona, gli organizzatori hanno messo a disposizione un link per seguire e interagire da remoto.