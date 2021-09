Soccorso con l’elicottero un 55enne a Monteviasco

Il cuore che si ferma sui gradini della chiesa, la chiamata di soccorso e la linea aperta con la centrale operativa del 118 per ricevere istruzioni su come attivare il defibrillatore.

È successo lunedì mattina a Monteviasco, frazione in quota di Curiglia con Monteviasco, ancora raggiungibile solo a piedi.

Qui poco prima delle 10 un uomo di 55 anni ha avuto un arresto cardiaco proprio sul piazzale della chiesa. Le persone che hanno trovato il corpo hanno dato l’allarme al 112 che ha messo in collegamento il richiedente con la centrale operativa del 118.

Da qui sono partite le prime manovre per l’applicazione degli elettrodi del defibrillatore che si trova proprio nel locale adiacente l’ingresso della chiesa.

Nel frattempo l’elisoccorso del Sant’Anna di Como verricellava sul posto il medico rianimatoree. Il ferito in seguito è stato ricoverato in codice rosso alla volta del pronto soccorso dell’ospedale di Varese dove il 55enne è arrivato in condizioni disperate.