Il weekend elettorale del Varesotto tra i big di partito

È un weekend tutto elettorale quello che sta vivendo il Varesotto con l’arrivo dei molti big di partito in visita di sostegno alle campagne elettorali dei candidati sindaci delle grandi città che andranno al voto il prossimo 3 e 4 ottobre.

Nella giornata di venerdì 17 settembre sono arrivati in visita il ministro per le Pari Opportunità di Italia Viva Elena Bonetti (che ha partecipato insieme alla deputata Maria Chiara Gadda ad una serata a sostegno della candidatura di Davide Galimberti e della lista Lavoriamo per Varese); il presidente di Noi con L’italia Maurizio Lupi (che insieme all’assessore regionale Raffaele Cattaneo e al senatore e capogruppo della Lega Massimiliano Romeo ha partecipato ad un incontro a sostegno di Matteo Bianchi dopo aver incontrato Andrea Cassani a Gallarate ed Emanuele Antonelli a Busto Arsizio).

Sempre venerdì a far visita ai candidati di centrodestra è arrivato il senatore di Forza Italia Adriano Galliani che nelle tre città a rimarcato il ruolo “di moderazione” della coalizione rappresentato dal partito di Silvia Berlusconi (Qui a Gallarate e qui a Varese).

Salvini e Schlein attesi sabato

Nella giornata di sabato sono due le personalità attese in provincia. Il primo è il leader della Lega Matteo Salvini che toccherà le tre città del Varesotto a sostegno di Emanuele Antonelli ma soprattutto dei due candidati leghisti: Andrea Cassani a Gallarate (ore 17 in piazza Libertà) e Matteo Bianchi a Varese (ore 18 in piazza cacciatori delle Alpi).

Sul fronte del centrosinistra sono invece attese la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein e la deputata ed ex presidente di Legambiente Rossella Muroni (a Varese In piazza Monte Grappa dalle 17.30 incontreranno i cittadini di Varese e sosterranno la lista di Progetto Concittadino*).

I prossimi arrivi

Tra le visite in calendario ci sono due appuntamenti targati fratelli d’Italia. Il primo lunedì alla presenza di Daniela Santanchè per un aperitivo a sostegno di Luigi Zocchi a Varese e il secondo in piazza san Giovanni alle 14.30 di sabato 25 settembre quando arriverà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a sostegno del suo candidato Emanuele Antonelli.