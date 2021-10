Astronomia e fotografia, due corsi con l’Osservatorio Astronomico di Tradate

Inizia la stagione autunnale dell’Osservatorio Astronomico di Tradate e sono in programma due corsi targati Foam. Prima serata martedì 12 ottobre alle 21, ci precisa il presidente Fabrizio Piacentini, come per la stagione scorsa con i limiti che il Covid ci impone, ma l’esperienza fatta nelle lezioni via web e la qualità dei relatori che il coordinatore e responsabile scientifico della Fondazione Osservatorio astronomico Messier 13 prof. Federico Manzini ha invitato ci fanno ben sperare per l’attiva e numerosa partecipazione degli appassionati che frequentano l’Osservatorio e scrutano con noi le stelle.

Un ringraziamento è dovuto alla Fondazione Comunitaria del Varesotto, maggior contribuente di tutte le nostre iniziative della seconda parte del 2021 che, insieme con il Comune di Tradate ed il Parco Pineta che le ospita, ha garantito un indispensabile supporto.

Il Corso di Astronomia di base è strutturato in sei serate, aperto a tutti, non richiede una preparazione pregressa, ma solo passione e curiosità per i misteri del cosmo. Interventi di esperti e divulgatori ci aiuteranno ad animare le serate, rese interattive da domande e spiegazioni che saranno fornite dai vari relatori. Per chi fosse interessato può collegarsi e iscriversi a questo link: https://fb.me/e/1jbliaBIm

Di seguito dal 23 novembre, dopo il corso base proseguiremo con un tema molto richiesto, la fotografia astronomica che, in cinque serate consentirà agli astronomi dilettanti di cimentarsi con foto professionali del cielo realizzate con il semplice cellulare che ci portiamo in tasca. Un approccio semplice, ma molto qualificante per passare dall’osservazione alle prime sperimentazioni e scambio di foto autoprodotte. Temi trattati, relatori ed i titoli delle singole serate, acquistabili a pacchetti o singolarmente, si trovano sul sito di Astronatura Cooperativa sociale che collabora alla realizzazione degli eventi e sul sito istituzionale della Foam.