Cento persone in fila nei boschi: debutta “Camminando con gusto”

Una fila di cento persone in cammino nei boschi del Parco Rile-Tenore-Olona, zona verde preziosa a ridosso della zona più abitata della provincia: domenica ha scorsa ha debuttato così il «format» ideato dalla neonata associazione Stare Bene Insieme.

«L’abbiamo chiamato “camminando con gusto”, una proposta che unisce elementi di bellezza e buoni sapori da scoprire» dice Stefano Bottelli, uno dei promotori dell’associazione di promozione sociale Stare Bene Insieme.

«Abbiamo proposto una camminata di circa 9 km, con partenza dal castrum di Castelseprio: raccontiamo un mondo che incredibilmente ancora molti non conoscono, che io stesso l’ho scoperto bene solo di recente» continua Bottelli. «Mettiamo insieme il movimento, lo stare insieme e il mangiare prodotti locali». Nel corso della prima escursione una delle tappe è stato al agriturismo Green Fantasy, dove sono stati proposti formaggi e frutti di bosco, con prodotti locali. In collaborazione con il Comitato Soci Coop Cassano Magnago ha partecipato anche Salvatore Palmieri, lo “chef a km vero” che ha proposto speciali assaggi. La camminata ha toccato appunto Castelseprio, i boschi del parco RTO, la zona pregevole del santuario della Madonnetta a Gornate Olona.

La camminata enogastronomici è solo una delle attività che proporrà Stare Bene Insieme. «Noi diamo per scontati alcuni luoghi, quello che ci circonda. Io mi sono accorto della bellezza del territorio quando ospitavamo partner europei per altri progetti: portoghesi, polacchi che mi restituivano la bellezza di un territorio non scontato».

Stare Bene Insieme vuole proporre movimento dolce, educazione postulare, ginnastica sociale: «Dal 18 ottobre partiamo con attività a Castellanza e Legnano, la settimana successiva partiremo anche a Mornago». Lo slogan di tutte le attività? “Per una gioiosa qualità della vita”.