Pedone investito a tra Laveno e Castelveccana: è ricoverato in ospedale

Un giovane di 27 anni è stato investito sulla strada provinciale che costeggia il Lago Maggiore (la SP69) a Castelveccana: è ferito ma non in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nei pressi della spiaggia delle “Cinque Arcate” che si trova tra Laveno e la frazione di Caldé, uno dei punti più noti per i bagnanti che d’estate frequentano le acque del Verbano.

L’uomo, dopo essere stato soccorso sul posto dai sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cittiglio dove è stato ricoverato per accertamenti e per le cure del caso. I rilievi del caso sono affidati ai Carabinieri di Luino che si occuperanno anche di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

(Articolo aggiornato alle 11,25 di martedì 12 ottobre)