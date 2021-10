Un pomeriggio di teatro, danza e ginnastica al belvedere di Azzate

Saranno le “Storie brevi” raccontate dagli attori di Progetto Zattera Teatro ad aprire il “Fantastico Belvedere” in programma in piazza Ghiringhelli 1 ad Azzate nel pomeriggio di sabato 16 ottobre dalle ore 15. A seguire danza e ginnastica per grandi e piccini.

La manifestazione è promossa dall’associazione sportiva di ginnastica artistica Nuova GinFit Azzate che quest’anno opera nella nuova sede al civico 7 di via 2 Giugno, in una nuova struttura disposta su 900 metri quadri.

La palestra, aperta a tutti coloro che hanno desiderio di muoversi, imparare e divertirsi, dispone oltre a specifiche attrezzature tecniche, anche di un ampio parcheggio.

Il mese scorso sono partiti corsi di ginnastica artistica per tutte le età, ma anche parkour e uno speciale spazio motorio per i piccolissimi: tante proposte da scoprire sabato in piazza al Fantastico Belvedere