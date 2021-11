Cuscini d’arte: il nuovo progetto artistico di Chicco Colombo

La creatività di Chicco Colombo è sempre in movimento. Dal teatro all’arte, il “burattinaio” di Cazzago Brabbia è capace di rinnovarsi e proporre sempre nuovi progetti. L’ultimo, solo in ordine di tempo, sarà presentato a Gallarate a Civico3 a partire dal 6 novembre.

Cuscini d’arte questo il titolo delle opere pittoriche che nascono da un pensiero particolare come spiega lo stesso artista “Molte delle mie opere quando sono state acquistate da amici e collezionisti spariscono nelle loro case e sulle loro pareti, da allora più nessuno ha la possibilità di vederle, la mia arte si occulta. Per evitare che ciò accada ho pensato di stampare le mie opere su dei buoni cuscini in modo tale che chiunque può, spendendo una modica cifra, avere una mia opera invece che su tela su cuscino”.

Le opere diventando quindi un complemento di arredo arricchendo la propria casa.

La mostra sarà visitabile: 6-7, 13,14, 20, 21 novembre dalle 10 alle 19. In altri orari anche su appuntamento 393.3315016

Per informazioni : chiccocolombo@gmail.com

Un’anteprima della collezione totale, 101 cuscini, è visibile on line al sito di chiccocolombo