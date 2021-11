Perizia psichiatrica per l’aggressione alla polizia di Lavena Ponte Tresa

Comincia il processo per l’aggressione ad una pattuglia della polizia di frontiera di Luino avvenuta a Lavena Ponte Tresa lo scorso 19 agosto. L’imputato, 29 anni, di origini marocchine, è accusato di tentato omicidio.

Il procedimento si è aperto di fronte al collegio e il difensore dell’imputato, l’avvocato Fulvio Dagnoni ha chiesto e ottenuto una perizia psichiatrica che verrà eseguita a partire dalla metà di dicembre dal dottor Angelo De Mori e che due mesi dopo, a febbraio, sarà presentata durante la prosecuzione del dibattimento.

I fatti contestati si riferiscono a quanto avvenuto il 19 agosto a Lavena Ponte Tresa. Da una prima ricostruzione il giovane avrebbe reagito in quel giorno, un giovedì, alla richiesta di documenti di un agente donna durante un normale controllo di polizia, spingendola prima a terra e facendola cadere per poi estrarre un coltello da cucina con una lama di 26 centimetri: a quel punto l’altro agente di pattuglia ha estratto l’arma d’ordinanza e sparato un colpo che ha raggiunto l’aggressore all’addome.

L’uomo è arrivato in Italia nel 2016 attraversando il Mediterraneo su di una delle tante barche di fortuna che partono dal Nord Africa alla volta dei paesi europei e si era stabilito in Piemonte prima di arrivare nel Varesotto: nella banca dati interforze emerse nell’immediatezza dei fatti qualche precedente emerso prima del grave fatto di Ponte Tresa. L’imputato si trova ora in carcere a Busto Arsizio e questa mattina in tribunale gli è stato tradotto da un’interprete il primo passo del procedimento penale che lo riguarda.