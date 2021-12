Canton Ticino: l’Ambri Piotta è in quarantena e non disputerà la Coppa Spengler

La diffusione del coronavirus in Svizzera colpisce anche lo sport più seguito e una delle squadre simbolo del Canton Ticino, l’Ambri Piotta di hockey su ghiaccio, club della Val Leventina della massima serie che da sempre dà vita a una profonda rivalità con il Lugano e che annovera anche tanti tifosi al di qua del confine.

Proprio il derby tra le due ticinesi disputato lo scorso 10 dicembre alla “Gottardo Arena” (il nuovo palaghiaccio di casa dell’Ambrì che ha sostituito la vecchia e leggendaria “Valascia”) ha fatto scattare l’allarme perché in seguito alla partita è stata riscontrata la variante Omicron del virus in un tifoso biancoblu, una situazione che ha fatto scattare uno screening più approfondito per verificare l’esistenza di altri casi. (foto hcap.ch)

Nel frattempo il Covid-19 ha colpito diversi componenti della squadra (tra giocatori e staff) e così tutto il gruppo biancoblu è stata messo in una quarantena preventiva che oggi, lunedì 20, si è trasformata in effettiva. Un bel problema non solo per la salute perché l’Ambrì avrebbe dovuto prendere parte alla Coppa Spengler di Davos, tradizionale torneo natalizio a inviti che è un appuntamento speciale di questo periodo.

L’Ambrì Piotta – come pure il Team Canada, selezione solitamente fortissima di canadesi impegnati in Europa – ha quindi dovuto dare forfait e non parteciperà all’attesissimo torneo grigionese.

Curiosamente però un giocatore leventinese ci sarà: si tratta del finlandese Juuso Hietanen che nei giorni scorsi era impegnato in nazionale e non era così a contatto con i compagni di squadra dell’Ambrì Piotta. Hietanen sarà così utilizzato alla Spengler come “rinforzo” di una delle squadre partecipanti (un’altra delle particolarità che rende affascinante il torneo di Davos). I leventinesi salteranno anche la partita di campionato prevista per giovedì 23 dicembre con il Berna, ma è evidente che il problema potrebbe estendersi a tutto l’hockey svizzero. Va infine ricordato che sino a pochi giorni fa le regole per l’accesso ai palasport erano ampiamente più permissive rispetto all’Italia: solo da oggi è entrata in vigore una normativa simile a quella del green pass.