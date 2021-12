Eventi per bambini nel weekend dal 3 al 5 dicembre tra Varese e provincia

Dopo quelle di Varese settimana scorsa, altre lucine si accendono in questo primo weekend di dicembre portando magia e meraviglia in diversi punti della provincia. È iniziato l’avvento, e la trepidante attesa del Natale accompagnata nel fine settimana da molteplici eventi, concerti e spettacoli, laboratori creativi e passeggiate speciali per i bambini.

Per le mamme e i papà continuano invece gli appuntamenti con gli openday per conoscere e scegliere le future scuole dei figli.

EVENTI

Varese: musica, teatro, arte e creatività per tutti i gusti e tutte le età domenica 5 dicembre con “Sant’Ambrogio in strada”, la manifestazione che dal 2017 anima vicoli e cortili dell’antico rione coinvolgendo l’intero quartiere in una festa allegra, colorata e piena di calore, anche nella sua versione invernale > Leggi di più

Castello Cabiaglio: torna domenica “Il giustoINperfetto” il mercatino di Natale solidale che propone alle famiglie spettacoli teatrali e di magia, laboratori creativi, cioccolata, vin brulè e la camminata esperienziale “La selva che salva” > Qui tutto il programma

Stresa: gli organizzatori della Grotta di Babbo Natale di Ornavasso si trasferiscono sul Maggiore con “Natale di Stresa”, grande evento che nel weekend propone ai bambini cantastorie, artigiani, foto in omaggio sulla slitta di Babbo Natale, alberi parlanti e giochi di una volta > Scopri di più

Varese: al mercatino di Casbeno domenica anche il banchetto degli alunni della primaria Carducci, con i sacchetti realizzati dai piccoli artisti > Leggi qui

GIOCHI E LABORATORI

Germignaga: Remida festeggia il Natale alla ex colonia elioterapica, con tanti appuntamenti da non perdere all’insegna del divertimento, della creatività e della sostenibilità. Domenica il titolo del laboratorio proposto è “La porta dell’elfo“, rivolto alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni – Tutte le informazioni

Cerro di Laveno: piccoli scultori crescono al Midec creando gli Animali del bosco, laboratorio natalizio ispirato all’arte di Angelo Biancini è articolato su due incontri, nelle mattinate di sabato 4 e 11 dicembre condotto dalla ceramista Sarah Dalla Costa > Scopri di più

Busto Arsizio: laboratori di Tessitura creativa per i bambini a Palazzo Cicogna sabato 4 dicembre con l’artista Giovanna Giachetti, protagonista della mostra “Se questo vale” > Leggi qui

Clivio: proposto da Naturalis Insubria Micromondo è un laboratorio alla scoperta della vita invisibile in programma per il pomeriggio di sabato 4 dicembre alle ore 14 al campo sportivo. L’attività è indicata per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni > Come partecipare

SPETTACOLI E STORIE

Malnate: si intitola InCanti di Natale lo spettacolo per bambini dai 3 anni in scena venerdì 3 dicembre alle ore 17 alle scuole medie a cura del “Teatro del Sole” > L’iniziativa

Varese: nuovo appuntamento domenica con CinemaKids, la rassegna di Filmstudio90 dedicata ai più piccoli. Nel pomeriggio al Cinema Nuovo sarà proiettato Il giro del mondo in 80 giorni, nuovissima animazione che racconta la favola classica da tutt’altro punto di vista, attraversando un mondo folle e meraviglioso > Il film

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Le ultime, propongono di accendere, assieme alle lucine, ironia e curiosità nei bambini affrontando in maniera originale grandi passioni (come quella per i dinosauri) e piccoli problemi > Scopri di più

SI ACCENDONO LE LUCI DI NATALE

Laveno Mombello: da Leggiuno al Parco del Gaggetto oltre 500 mila lucine creano Un bosco incantato nel cuore di Laveno. L’inaugurazione è per sabato 4 dicembre e l’ingresso all’area illuminata avviene sempre su prenotazione, per tutto il periodo natalizio > Scopri qui tutte le info

Porto Ceresio: domenica 5 dicembre inizia la festa con musica, cioccolata calda e letterine per Babbo Natale a partire dalle 14,30 sul Lungolago che si accenderà di incredibili colori con “Illuminiamo il Natale ceresino” > Il programma

Induno Olona: per tutta la giornata di sabato Babbo Natale sarà nei giardini di Villa Bianchi con tanta musica, favole per bambini con Tiziana Barbaro e mercatino degli hobbisti e poi alle ore 20 accensione del grande Albero di Natale > I dettagli

Lavena Ponte Tresa : arriva la pista di ghiaccio e si accendono le lucine. Sulle sponde del Ceresio sabato 27 novembre sarà inaugurata la pista di ghiaccio e saranno accese le luminarie, sia a Lavena che a Ponte Tresa – Tutte le info

FUORI PORTA

Como: torna la “Città dei Balocchi”. Sino al 6 gennaio il centro della città lariana tornerà a colorarsi con il mercatino natalizio e lo spettacolo di luci – Tutte le info

Pallanza (VB): torna dal 4 dicembre la grande pista di pattinaggio su ghiaccio. Inoltre la piattaforma sul lago avrà una sua rielaborazione natalizia (con set fotografico) cui si aggiunge l’iniziativa “Una favola a Pallanza” che vedrà il lungo lago decorato con diverse istallazioni (anche da leggere per i più piccoli) a tema per la fiaba “Lo Schiaccianoci” > Tutte le info

Crodo: ritornano i “Presepi sull’acqua”, oltre 60 installazioni, tutte artigianali, fra tradizione e sperimentazione tra gli antichi borghi, le fontane e i lavatoi della Valle Antigorio > Leggi qui

PRESEPI

Laveno Mombello: il presepe di Andy Warhol e non solo, al Midec di Laveno la mostra “Nascita e rinascita”. La mostra, inaugurata sabato 27 novembre, sarà visitabile fino al 9 gennaio – Tutte le info

Baveno (BV): passeggiare tra i presepi con 200 natività allestite tra le vie del paese. Dal 4 dicembre al 9 gennaio la manifestazione coinvolgerà i borghi delle frazioni e il centro storico. Non mancheranno inoltre cibo, musica, la pista da pattinaggio e la sfilata della Milizia Tradizionale di Calasca > L’articolo

MAMMA E PAPÀ

