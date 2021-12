La magia del Natale anima il centro di Vedano Olona per tutto dicembre

Musica, animazione, eventi per i bambini e mercatini: così si accenderà il Natale a Vedano Olona. Quest’anno la Pro loco, in collaborazione con l’Associazione commercianti vedanesi e con il supporto di VG Studio, ha deciso di dare una decisa spinta alla ripresa organizzando una serie di eventi per incentivare e valorizzare l’offerta economica-sociale cittadina nel periodo natalizio con un calendario di iniziative che coinvolgano nell’atmosfera del Natale le attività di Vedano Olona.

«Il progetto, che ha il patrocinio del Comune, punta a rilanciare la vita economica e sociale del paese, facendo fronte ad un lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria, che al momento pare non essere in fase critica – spiegano i responsabili dell’iniziativa – Abbiamo pensato a tanti eventi per bambini e famiglie per vivere insieme gli aspetti più belli delle festività natalizie. Anche il paese si vestirà a festa con le decorazioni luminose nelle vie. Ovviamente questi eventi interagiranno con altri che si svilupperanno nel periodo di dicembre: saranno elencati tutti in un unico calendario che verrà divulgato come mezzo di comunicazione».

Fulcro delle iniziative sarà il centro paese, con i gazebo uniformi del mercatino natalizio che offriranno una scelta di oggettistica da regalo fatta per lo più a mano. I bambini, che sono i maggiori beneficiari del Natale, troveranno il loro angolo dedicato in piazza San Maurizio, con la casetta di Babbo Natale e il grande vecchio presente ad accoglierli. E inoltre, ci sarà il tradizionale presepe allestito da Amevo in piazzetta della Pace.

Il programma prende il via mercoledì 8 dicembre: ci sarà la filodiffusione in via Matteotti, l’albero di Natale in piazza San Rocco (davanti al municipio), l’apertura del mercatino in via Matteotti con i negozi aperti, laboratori in piazzetta della Pace, casetta di Babbo Natale in piazza San Maurizio, punti ristoro in diversi punti del paese, e uno spettacolo nel pomeriggio.

Un programma che si ripeterà anche domenica 12 e domenica 19 dicembre, con eventi diversi (tra cui mostre, momenti ludici, mercatino dei bambini) per riempire e rallegrare le giornate di festa.

Gli eventi proseguiranno fino alla Vigilia di Natale. Il 24 dicembre ci sarà la classica Piva suonata per le vie dalla Filarmonica Ponchielli. Poi spazio ai volontari della Pro loco per l’iniziativa “Arriva Babbo Natale!”, con i carri dei Babbi Natale che circoleranno per tutto il paese per la consegna dei doni casa per casa ai bambini di Vedano. E a mezzanotte, in piazza San Maurizio, dopo la Messa della Vigilia, se le condizioni lo permetteranno, vin brulè e cioccolata nei pressi della Casa di Babbo Natale.