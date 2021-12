Orino si trasforma in paese dei balocchi: presepi e giochi aspettando il Natale

Si chiama “Natale par Urin“ l’iniziativa messa in piedi dalla Proloco di Orino che ha trasformato il paese in un borgo fatato dei balocchi.

Nel paese sono arrivati dei nuovi pupazzi di neve a far compagnia a quelli già esistenti: nelle 4 cantine del paese troviamo i vestiti di babbo natale pronti per essere indossati alla vigilia. E quest’anno nel borgo è arrivato il Grinch dal paese di chi non so e ha occupato una cantina tutta per sé.

La neve è arrivata prima anche quest’anno e in paese dei fiocchi di neve sono rimasti e non si sono più sciolti. Infatti, li troveremo appesi ed illuminati!

Tutte le fontane del paese sono allestite con presepi realizzati dai cittadini e da alcune associazioni locali che hanno aderito alla realizzazione (vedi cartina).

Nella piazza centrale c’è la casetta degli elfi che in una notte nevosa hanno portato via la cassetta delle lettere di babbo natale dalla cantina per portarla nella loro casetta. Ancora per poco si potranno imbucare le letterine perché gli elfi devono iniziare a preparate i regali da far portare a Babbo Natale.

«Cari bimbi orinesi… nella notte della vigilia appendete fuori dal cancello o dal portone un cappello di Babbo e in quella notte gli elfi e babbo natale passeranno e vi lasceranno un dolce pensiero», dicono dalla Proloco, ente capofila di questo evento che ringrazia quanti hanno reso possibile questo evento.