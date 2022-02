Padre Franco Nascimbene è tornato a Malnate

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Padre Franco Nascimbene, missionario comboniano originario di Malnate che in questo periodo è tornato a casa.

Carissimi,

dovevo arrivare in Italia una quindicina di giorni fa ma la prova del covid che ho fatto prima di salire sull’aereo mi ha detto che ero positivo per cui non ho potuto partire.

Ho fatto due settimane di isolamento e vita eremitica benchè non avessi nessun sintomo finché martedì ho ripetuto la prova ed, essendo risultato negativo, il giorno dopo ho potuto viaggiare e ieri sono arrivato a Malnate, mio paese di origine.

Ho approfittato dei 15 giorni di isolamento per preparare una… conferenzina da proporre in Italia a chi ne fosse interessato sul contributo che i popoli indios, neri e impoveriti dell’America Latina possono dare, a partire anche dalla mia esperienza di questi ultimi anni, nella riflessione sull’ecologia che sempre più forte si sente l’esigenza di affrontare seriamente prima che l’umanità ed il mondo siano distrutti.

Inoltre ho trovato pronto un nuovo libro che ho preparato su 25 conflitti che ho vissuto durante la mia vita missionaria per difendere la causa dei poveri,

Il libro si intitola ” Son venuto a mettere fuoco sulla terra” e costa 10 euro.

Io resterò in Italia per tre mesi.

Se qualcuno di voi fosse interessato a organizzare nel suo paese ,nella sua città, tra i suoi amici un incontro su questi temi mi puo avvisare a questo indirizzo o chiamarmi al seguente numero:331 2260010,

A presto

Franco