Sesto Calende ricorda le “Urla dalle foibe”

In occasione del Giorno del Ricordo di giovedì 10 febbraio Sesto Calende non dimentica i massacri delle foibe con un reading teatrale.

Sabato 12 febbraio, alle ore 11, nella sala consiliare del municipio si svolgerà l’incontro “Urla dalle foibe“, esibizione a cura della compagnia Pandemonium che vede Lisa Ferrari impegnata nella lettura delle testimonianze tratte dal libro del professor Guido Rumici “Infoibati (1943-1945) i nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti”. Queste voci fanno emergere il desiderio di indagare sui motivi storici che hanno portato a quell’eccidio e proprio ad una tale ricostruzione, supportata da immagini proiettate, è dedicata la parte centrale dello spettacolo. A introdurre l’incontro Marco Fornasir, presidente de Gli Amici Triestini di Milano

La partecipazione – per ragazzi dagli 11 anni, per giovani e per adulti – è gratuita, sino ad esaurimento dei posti disponibili, ma è necessaria la prenotazione a biblio@comune.sesto-calende.va.it. Obbligatorio inoltre green pass rafforzato e mascherina ffp2.