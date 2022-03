Laboratori di Pasqua, teatro e pancake sul lungofiume: il weekend a Sesto Calende

Nel weekend che va da venerdì 25 a domenica 27 marzo – il primo fine settimana della bella stagione – il sole risplenderà forte nel Basso e a Sesto Calende, dove non mancheranno diversi appuntamenti per vivere al meglio la primavera.

Il principale palcoscenico sestese, è proprio il caso di dirlo, sarà nella centrale Piazza De Cristoforis sul lungofiume, che per l’occasione ospiterà un nuovo spettacolo della rassegna teatrale dedica ai più piccoli. Ma non solo, a “dare il via” alle danze una speciale puntata di “Sesto alle 7” a tema “stelle e strisce” e l’incontro fotografico con il Fotovideoclub Verbano, mentre i laboratori di Pasqua dell’oratorio concluderanno la settimana con tanto divertimento.

Ecco gli appuntamenti di questo weekend a Sesto Calende:

VENERDÌ 25 MARZO

SESTO ALLE SETTE, “BORN IN THE USA”: Dopo una puntata “fuori dal Comune” e una “fuori regione”, la trasmissione radio Sesto alle 7 ritorna in città per una puntata dal “sapore internazionale”, “stelle e strisce” per la precisione. In diretta dalla Pancake Factory di Ramona Marinelli (allieva di Gualtiero Marchesi) venerdì 25 marzo, ore 19, la puntata sarà dedicata agli Stati Uniti grazie ai numerosi ospiti che da Sesto Calende hanno attraversato l’Atlantico e viceversa. Dai corsi di inglesi in biblioteca ai cosplayer della legione imperiale di Star Wars, rappresentati dal sestese Emiliano Ciani.

Leggi qui l’articolo di VareseNews per scoprire il programma completo della puntata.

CAMPARI E L’ARTE DELLA COMUNICAZIONE CON IL FOTOCINECLUB VERBANO APS: Il Fotovideoclub Verbano APS (leggi qui la nostra intervista al presidente) presenta una serata tra arte e immagine ricca di suggestioni visive e interessanti curiosità. L’appuntamento è per venerdì 25 marzo, alle 21, alla Sala Cesare da Sesto – Palazzo Comunale di Piazza Mazzini).

“Comunicare con l’arte” è il sottile fil-rouge che guida la comunicazione pubblicitaria di Campari: un lungo percorso in cui la letteratura, l’arte, le fotografie, il design e le collaborazioni con celebri cineasti sono da sempre elementi fondamentali.

Leggi qui l’articolo di VareseNews per scoprire il programma completo dell’incontro.

SABATO 26 MARZO

TEATRO ALL’ARIA APERTA: L’ARCA DI NOE SUL LUNGOFIUME: Sabato 26 marzo, ore 11, il secondo appuntamento col Teatro all’aria aperta per la rassegna “Respira il teatro”. In Piazza De Cristoforis va in scena lo spettacolo “Arca”, l’episodio biblico diventa così una lezione sull’importanza degli spazi e della convivenza.

Lo spettacolo scritto e interpretato da Chiara Magri e Matteo Zenatti ripropone la storia dell’Arca di Noé, episodio biblico che fa emergere con semplicità temi importanti, primo fra tutti quello del vivere insieme

Leggi l’articolo di VareseNews per scoprire di più sullo spettacolo.

DOMENICA 27 MARZO

LABORATORI DI PASQUA IN ORATORIO: All’oratorio una divertente domenica pomeriggio per mettersi alla prova con qualche sfida di manualità. Dalle 15 alle 17 all’Oratorio dell’Abazia si terranno infatti i laboratori di Pasqua, un’occasione per imparare a realizzare le decorazioni in vista delle feste di Pasqua.

Occorre prenotarsi mandando un messaggio a Don Giorgio (3473249783) specificando nome ed età del bambino.

MARTEDÌ 29 MARZO: FILOSOFIA ALL’UNIVERSITA’ SENZA ETA’: Si concludono gli appuntamenti di marzo organizzati dall’Università Senza Età (ex Uni3).

Martedì 29 marzo, ore 16, in Sala Consiliare Paolo Marchetti sarà il relatore dell’incontro “Dubito quindi sono”, una reinterpretazione della famosa citazione di Cartesio. “Un’indagine seria, ma non troppo” sulla filosofia.