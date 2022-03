Nuova manifestazione contro la guerra in piazza Monte Grappa a Varese

Nuova manifestazione contro la Guerra in Ucraina a Varese.

L’appuntamento è in piazza Monte Grappa sabato 12 marzo alle 15.

Ad organizzare è la rete “Varese senza Frontiere“, che riunisce diverse associazioni come “Abbasso la guerra”, Action Aid, Comitato varesino per la Palestina, Controvento, Emergency, associazione Italia-Cuba, nAzione Umana, sanità di frontiera, Ti.Va., Sharazade, Ubuntu, Un’altra storia, Unione degli Studenti.

«Non siamo semplicemente pacifisti, siamo contro la guerra: nostra patria è il mondo intero – si legge nel volantino di presentazione – Non vogliamo la guerra, non vogliamo invio armi e soldati, NO Putin e NO NAT. NO alle sanzioni che colpiscono le popolazioni su tutti i fronti. Vogliamo invece solidarietà, accoglienza e frontiere aperte per tutti i profughi, senza differenze e discriminazioni di alcun genere. sì alla diplomazia, alla cooperazione internazionale e alla solidarietà internazionalista».