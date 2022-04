Al Sociale di Busto la Ponchielli APS porta in scena “Pagliacci”

Domenica 24 aprile alle ore 18, presso il Teatro Sociale Cajelli di Busto Arsizio, andrà in scena lo spettacolo “Pagliacci”, dramma in un prologo e due atti di Ruggero Leoncavallo, a cura de La Ponchielli APS.

Lo spettacolo è dedicato al tenore Vittorio Tosto, scomparso improvvisamente nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2008 a causa di un tragico incidente sull’autostrada A8, poco dopo la barriera di Milano. Tosto aveva collaborato tante volte con la Società Ponchielli in veste di tenore e di organizzatore di spettacoli operistici, dando origine a quella che sarebbe divenuta poi La Compagnia di Canto Vittorio Tosto.

La Ponchielli per questo spettacolo, come già in altri precedenti, ha tenuto a dar voce ai giovani talenti collaborando con gli studenti della Scuola Media a Orientamento Musicale Benzi di Bresso e del Liceo Artistico Coreutico Musicale Candiani Bausch di Busto Arsizio, che saranno impegnati nello spettacolo come scenografi, comparse, mimi, musicisti e ballerini accanto a professionisti del settore operistico.

COME PARTECIPARE

Per partecipare è gradita la prenotazione tramite email agli indirizzi laponchielli@gmail.com o biglietti@teatrosociale.it oppure al numero whatsapp 3757439521.

Ingresso: 18 euro – 12 euro ridotto (per over 65 e under 26)

CLICCA QUI PER SCARICARE LA LOCANDINA