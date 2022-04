Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 15, 16, 17 e 18 aprile

Il detto dice “Pasqua con chi vuoi” e come da tradizione il lungo fine settimana delle festività pasquali si festeggia con una gita fuori porta o alla scoperta delle bellezze vicino a casa. Accompagnati da un bel sole primaverile tanti sono gli eventi e le occasioni da trascorrere in compagnia.

METEO

LE PREVISIONI – Pasqua e Pasquetta saranno baciate dal sole. Il bel tempo accompagnerà le festività pasquali, possibile temporale sabato ma poi torna il sereno – Leggi le previsioni

EVENTI

TEMPO LIBERO – Gli appuntamenti nel borgo di Castiglione Olona per il weekend di Pasqua. Tra arte e cultura, tanti eventi in programma dal 16 al 18 aprile in una delle realtà più vive ed attive della provincia di Varese – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Picnic sull’erba e visite guidate, Pasqua e Pasquetta nei beni del Fai. Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”: tanti gli appuntamenti per il 17 e 18 aprile – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Volo in elicottero ed esposizione del G91 PAN, a Volandia, un weekend di sorprese pasquali. Come ogni anno, Volandia si prepara al weekend di Pasqua per riservare grandi sorprese al suo pubblico che in questi mesi ha risposto numeroso, facendo registrare nei soli weekend di aprile oltre 2000 ingressi – Tutte le informazioni

VARESE – Ascari, pane e benzina: a Bregazzana l’inaugurazione di una panchina dedicata agli storici campioni dell’automobilismo. La organizzano “Gli Amici di Bregazzana” in ricordo degli Ascari, famosa famiglia di sportivi dell’automobile – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Caccia alle uova tra gli scaffali della Biblioteca di Gavirate. Nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 aprile, la Biblioteca di Gavirate oltre ai consueti servizi propone ai lettori una sfida: trovare le uova nascoste tra i libri – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Pasquetta inaugura la stagione del Parco delle Feste di Maccagno. Lunedì 18 aprile 2022, con il primo incontro della stagione estiva d’intrattenimento nella rinnovata sede del parco. Un Open Day in musica sarà l’occasione per illustrare le numerose iniziative in programma per quest’estate maccagnese – Tutte le informazioni

INARZO – Weekend di aprile in Palude Brabbia tra migratori e caccia alle uova (di Pasqua). Dal 2 al 18 aprile diversi giochi e passeggiate sono proposte dalla Lipu nella riserva naturale per conoscere meglio piante e uccelli, imparare a fotografarli – Tutte le informazioni

TURISMO – Cosa fare a Pasquetta sul lago Maggiore. In programma tante iniziative per le famiglie e per i più piccoli, oltre naturalmente ai più classici itinerari turistici – Tutte le informazioni

TURISMO – Come organizzare una gita in battello sul Lago Maggiore. Si avvicinano le feste. Alcuni consigli per organizzare una gita sul Lago Maggiore via acqua, tra castelli, giardini fioriti e atmosfere caratteristiche – Tutte le informazioni

CARNGAGO – Festeggia Pasqua e Pasquetta al Birrificio Settimo. Per l’occasione il locale propone due menu speciali, pensati per gli amanti della buona cucina e gli irriducibili della griglia, da abbinare ovviamente alle birre artigianali e da gustare, perché no, scaldati dal sole primaverile con vista Monte Rosa – Tutte le informazioni

TRADATE – Pasqua al Ristorante Tradate, carne o pesce per festeggiare in compagnia. Lo storico locale di via Alessandro Volta 20, riaperto da pochi mesi con una veste moderna ma senza perdere d’occhio la tradizione, propone due opzioni precedute da un aperitivo di benvenuto composto da entrée e calice di bollicine offerti dal locale – Tutte le informazioni

WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 15,16 e 17 aprile sul Lago Maggiore. Dalla caccia alle uova in Val Vigezzo ai mercatini della creatività. Una selezione di appuntamenti e qualche spunto fuori porta – Tutte le informazioni

BAMBINI

Uova di tutti i tipi di trovare nei prati, negli stagni, nei musei o tra i libri e poi picnic, tanti giochi per divertirsi in famiglia e qualche laboratorio per i bambini in questo lungo weekend di Pasqua e Pasquetta

LE CELEBRAZIONI DELLA SANTA PASQUA

VARESE – La consegna degli olii santi nella basilica di San Vittore a Varese e gli orari delle messe del Triduo pasquale. Ad accogliere monsignor Mario Delpini ci saranno i decani della Zona Pastorale II, chiamati a custodire con fede l’Olio dei catecumeni utilizzato per il Battesimo, la Cresima e l’unzione degli Infermi. Ciascun sacerdote, poi, li porterà nelle proprie comunità – Tutte le informazioni

SARONNO – Le celebrazioni pasquali della Comunità pastorale del Crocifisso Risorto di Saronno. Ecco tutti gli eventi promossi dalla Comunità pastorale del Crocifisso Risorto di Saronno, che si terranno in città dal 15 al 18 aprile in occasione della Pasqua – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

SACRO MONTE – Pasqua nell’a. Archeologistics propone una particolare visita al Museo Baroffio dedicata alle deposizioni di Cristo nell’arte contemporanea e l’apertura straordinaria dell’undicesima cappella “La resurrezione”. Ecco come prenotare

GALLARATE – Il Museo Maga aperto a Pasqua e Pasquetta. In corso le mostre personali di Chiara Dynys e Michele Lombardelli e il riallestimento della collezione permanente – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Al Midec di Cerro la mostra “Leonor Fini segreta. Ceramica e Pittura, Note e Profumi”. La mostra multimediale di ceramica e pittura, musica e percezione olfattiva negli spazi del museo sul lungolago – Tutte le informazioni

ARTE – Tutti pazzi per l’arte del Giappone e dove trovarla in mostra questa primavera. Tre appuntamenti, da Milano a Varese, per ammirare arte, design e atmosfere d’oriente. Gli eventi dedicati al Giappone in corso in queste settimane – Tutte le informazioni

MALPENSA – “Rethink the city”, la nuova mostra di Mezzadri ospitata alla Soglia Magica di Malpensa. L’installazione composta da 6 mila mattoni forati rappresenta lo skyline di una città immaginaria. Visitabile fino al 31 ottobre – Tutte le informazioni

VARESE – Gli scatti d’arte delle opere della collezione Panza in mostra nelle scuderie di Villa Panza a Varese. La mostra “Giorgio Colombo. Fotografie dalla Collezione Panza 1975-1992” dal 13 aprile fino al 25 settembre sarà negli spazi delle scuderie di Villa e Collezione Panza a Varese – Tutte le informazioni

VARESE – Pasqua e 1° Maggio, mostre e visite ai musei di Varese e all’Isolino Virginia. I Musei Civici di Varese, Villa Mirabello e il Castello di Masnago saranno aperti il lunedì dell’Angelo mentre resteranno chiusi per Pasqua, 25 aprile e 1°maggio. L’Isolino Virginia sarà aperto sia il 17 che il 18 aprile – Tutte le informazioni

SPORT

BASKET – Al PalaBorsani di Castellanza il Legnano Basket sfiderà il Pielle Livorno. Appuntamento alle ore 18 di sabato 16 aprile – Tutte le informazioni