Tutti i nomi della lista di Giamberini: i candidati di Viviamo Sumirago

Sarà venerdì 20 maggio alle 20.30 la presentazione ufficiale nella sala Dal Bello del Comune di Sumirago della lista “Viviamo Sumirago”, anche se la lista dei candidati sarà depositata sabato 14 maggio quando scatta il limite per il deposito dei nomi in lizza per il prossimo consiglio comunale.

La candidata sindaco Silvana Giamberini ha sciolto la sua riserva lo scorso 13 aprile, mettendosi alla guida di un gruppo che coinvolge tre formazioni: la Lega, Insieme per cambiare Sumirago e una componente di cittadini indipendenti.

Tra quest’ultimi c’è Fabio Pieriboni, 48 anni, sposato con quattro figli e residente a Sumirago nella frazione di Quinzano San Pietro. Proprio lui potrebbe essere la figura con la quale il gruppo di Giamberini potrebbe affrontare le tematiche sociali. «La mia esperienza decennale come consigliere prima e Proboviro oggi in ANFFAS Varese ha maturato in me l’idea di un progetto di ricostruzione collettiva a livello sociale e famigliare – spiega Pieriboni stesso -. Considerare tutti i problemi delle famiglie come prioritari, dando un grande segno di presenza a giovani, anziani e fragili.

Ci sono poi Andrea Alzati e Marilena Cunati, entrambi pensionati; il segretario leghista Daniele Zorzo, Rossano Benfatto, Alessandro Pozzi, la studentessa 19enne Jessica Mauri, Mariagrazia Vignaroli, l’imprenditore agricolo Alessandro Azzoni, Paola Piana, Gaetano Tessera e il consigliere comunale Luca Bidoglio.