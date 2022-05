Tutti i webinar della Camera di commercio

L’appuntamento è per lunedì 9 maggio, quando dalle 11 alle 13 si terrà un webinar sui 200 milioni di euro disponibili a livello nazionale nell’ambito del Fondo Impresa Femminile e, più in generale sulle misure a sostegno delle imprese a sostegno delle imprese gestite da donne: dopo l’intervento introduttivo di Ilaria Broggian, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Varese, l’illustrazione degli incentivi toccherà a Massimo Calzoni, coordinatore Promozione e Networking dell’area Sviluppo Mercato e Servizi di Invitalia, ente gestore del fondo.

Sarà quello il primo di un ciclo di incontri online, promossi da Camera di Commercio Varese nelle prossime settimane a beneficio di imprese, professionisti e operatori tutti del nostro sistema economico.

Il giorno successivo, martedì 10 maggio, alle 10, è previsto un incontro online in cui verrà illustrata IMPRESAINUNGIORNO, la piattaforma per la presentazione delle pratiche telematiche allo Sportello unico per le Attività Produttive. Durante il webinar, particolare attenzione sarà riservata alle modalità operative di utilizzo della piattaforma.

Sempre martedì 10 maggio, ma al pomeriggio con inizio alle 15, si parlerà della Campagna Bilanci 2022. Questo nell’ambito del percorso che porterà il software DIRE a diventare l’ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese, per ogni tipologia di utente. In vista del termine per il deposito dei bilanci delle società, durante il webinar si parlerà appunto delle pratiche di bilancio, nella modalità sia di compilazione guidata “ad adempimenti”, sia in quella “a modelli”. Oltre alle demo di compilazione, verranno illustrati anche lo stato di avanzamento dei lavori e i prossimi rilasci.

Si cambia tema lunedì 16 maggio: alle 9.30, si svolgerà un incontro online sulla Brexit e i cambiamenti previsti, con gli aspetti doganali e i risvolti giuridici alla luce dell’accordo raggiunto: i partecipanti verranno guidati nell’identificare le procedure necessarie e gli impatti che gli stessi potranno comportare rispetto alla propria operatività aziendale.

Un altro webinar è poi fissato per mercoledì 18 maggio, quando a partire dalle 10, si analizzeranno le novità ATECO per le imprese. Il tutto nell’ottica di chiarire quali siano i cambiamenti introdotti da ISTAT sui codici di classificazione e permettere alle imprese stesse di capire quali azioni intraprendere qualora il proprio codice non sia congruente con l’attività dichiarata.

L’ultimo appuntamento di questo ciclo d’incontri online è, invece, fissato per martedì 7 giugno, con inizio sempre alle 10. Sarà l’occasione per affrontare il tema delle modalità di raccordo tra Registro Imprese e Sportelli Unici delle Attività Produttive, con particolare riferimento al principio della contestualità e al miglioramento e rafforzamento delle competenze amministrative in materia di pratiche telematiche.

Tutti i webinar sono a partecipazione gratuita, con iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it, nell’area “Prossimi Eventi”.