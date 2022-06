Niente analisi al Centro Beccaria dall’1 al 5 giugno

Da oggi al 5 giugno sono sospese tutte le attività di laboratorio analisi del Centro Beccaria e quindi non verranno effettuati prelievi. La ragione è legata all’aggiornamento tecnologico della strumentazione. È stato scelto questo periodo per arrecare meno disagio possibile all’utenza considerando che le sedi resteranno già chiuse nella giornate del 2 e del 5 giugno per il ponte.

In queste giornate fino al 5 non sarà possibile effettuare analisi del sangue, consegnare campioni biologici ed eseguire tamponi presso la Sede Centrale e nei Punti Prelievo esterni.

È invece garantita la prosecuzione dell’attività ambulatoriale (visite specialistiche) presso la sede centrale.

“L’attività del laboratorio analisi – scrivono sul sito ufficiale – riprenderà normalmente a partire da lunedì 6 giugno nella sede centrale, data dalla quale sarà possibile eseguire analisi del sangue e consegnare campioni biologici senza appuntamento negli orari e nelle sedi come indicato qui“.