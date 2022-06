Perde il controllo dell’auto e finisce nel torrente a Montegrino Valtravaglia

Perde il controllo dell’auto e finisce nel greto del torrente. È successo attorno alle 14 a Montegrino Valtravaglia in via Molino D’Anna.

La richiesta di soccorso è giunta al centralino dei vigili del fuoco che sono intervenuti dal distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. I due occupanti , due uomini di 32 e 34 anni, sono riusciti autonomamente ad abbandonare l’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorritori. Saranno gli inquirenti a stabilire le cause dell’incidente.