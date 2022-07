Al Monastero di Torba il concerto dei Solisti Ambrosiani e il ciclo “Racconti al tramonto”

Ormai un classico dell’estate insubre, in occasione delle Sere Fai D’Estate, sabato 9 luglio alle ore 21 nell’antica chiesa del Monastero di Torba si esibiranno in concerto i Solisti Ambrosiani, che proporranno il loro repertorio di pagine vocali e strumentali di altri tempi. Le visite guidate si susseguiranno dalle ore 18 alle 21.15 (per info e prenotazioni consultare il sito www.serefai.it). Ingressi con visita guidata e concerto: Intero € 14; Ridotto 0-5 anni gratuito; Iscritti FAI e Residenti nei Comuni di Gornate Olona e Castelseprio € 6; Aperitivo € 14. Per chi si iscrive o rinnova l’iscrizione al FAI il giorno dell’evento l’ingresso è gratuito.

Inoltre, un ciclo di Racconti al tramonto guiderà i visitatori nell’affascinante mondo dei colori e dei suoi significati nella percezione dell’uomo medievale. Sabato 16 e 30 luglio e sabato 20 agosto, dalle 18.30 alle 21.15, ci si interrogherà sulla misteriosa simbologia del colore attraverso le pitture murarie del Monastero: dal bianco delle vesti degli angeli al rosso di quelle dei martiri; dall’umiltà del nero al potere dell’oro. Ingressi: Intero € 14; Ridotto 0-5

anni gratuito; Iscritti FAI e Residenti nei Comuni di Gornate Olona e Castelseprio € 6; Famiglia (2 adulti + 2 figli 6-

18 anni) € 36; Aperitivo € 14. Per chi si iscrive o rinnova l’iscrizione al FAI il giorno dell’evento l’ingresso è

gratuito.

Torna infine sabato 23 luglio l’appuntamento con Astronomi per una notte, serata di osservazioni astronomiche a cura dell’Osservatorio G. Schiaparelli del Campo dei Fiori. Con ingresso dalle ore 18 e possibilità di degustare un aperitivo. Ingressi con visita guidata e osservazione astronomica: Intero € 14; Ridotto 0-5 anni gratuito; Iscritti FAI e Residenti nei Comuni di Gornate Olona e Castelseprio € 6; Famiglia (2 adulti + 2 figli 6-18 anni) € 36; Aperitivo € 14. Per chi si iscrive o rinnova l’iscrizione al FAI il giorno dell’evento l’ingresso è gratuito.

In occasione della Notte di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto andrà in scena una suggestiva Cena sotto le stelle nella corte del Monastero. Nel corso della serata si potranno effettuare visite guidate al Monastero dalle ore 18.30; la cena è prevista per le 20.30. Prossimi appuntamenti per la rassegna Aperitivi al tramonto sabato 6 e 27 agosto: i visitatori nelle ore più dolci saranno accompagnati in un percorso guidato alla scoperta delle storie di soldati longobardi, monache e contadini che si sono avvicendate all’ombra del Monastero e per un aperitivo a cura del ristorante interno. Le visite si susseguiranno alle ore 18.30, 19.30 e 20.30. Ingressi con visita guidata: Intero € 14; Ridotto 0-5 anni gratuito; Iscritti FAI e Residenti nei Comuni di Gornate Olona e Castelseprio € 6; Aperitivo € 14. Per chi si iscrive o rinnova l’iscrizione al FAI il giorno dell’evento l’ingresso è gratuito. Ingressi: Intero € 14; Ridotto 0-5 anni gratuito; Iscritti FAI e Residenti nei Comuni di Gornate Olona e Castelseprio € 6; Cena € 35. Per chi si iscrive o rinnova l’iscrizione al FAI il giorno dell’evento l’ingresso è gratuito.

La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito

seriale patrimonio UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”. Gli eventi delle Sere FAI d’Estate al Monastero di Torba si svolgono con il Patrocinio dei Comuni di Gornate Olona e Castelseprio.