Contro la siccità Tradate si affida al Crocefisso miracoloso

Dopo una giornata ancora molto calda e sempre senza un goccio d’acqua dal cielo, nella serata di sabato 2 luglio a Tradate si è rinnovato un rito antico: la processione per la pioggia e contro la siccità.

Galleria fotografica La processione contro la siccità a Tradate 4 di 5

Proprio a Tradate nella chiesetta del crocifisso si trova infatti uno dei quattro crocifissi considerati miracolosi della Lombardia, quello che una volta i contadini portavano per i campi nei periodi di siccità. Un rito poi dimenticato, in tempi in cui la sopravvivenza delle persone non dipendeva così strettamente dalle piogge e dai raccolti annuali.

Ora però la siccità è tornata a far male, per la vita quotidiana delle persone e anche per gli agricoltori ancora attivi anche nella zona del Tradatese. E dunque sull’esempio dell’arcivescovo Delpini che ha tenuto la preghiera contro la siccità sulle sponde dei navigli milanesi, invocando la pioggia per i contadini, anche a Tradate la processione si è snodata dalla cappelletta della Madonna del Tuss alla chiesa di San Bernardo, passando per i campi delle Ceppine.

Il Santissimo Crocefisso oggi dà il nome alla comunità pastorale tradatese: è conservato nel santuario del Crocefisso (ultima foto della gallery), chiesa fondata dalla famiglia Pusterla nel 1297, rinnovata in forme settecentesche e dal 1770 curata direttamente dalla parrocchia e dalla popolazione tradatese.

La preghiera a San Bernardo

Anche la chiesa di San Bernardo alle Ceppine – dove si è tenuta la preghiera conclusiva della processione – è stata fondata dai Pusterla, passata poi ai Melzi e infine alla parrocchia in un periodo assai più recente, gli anni Settanta del Novecento.