“I tesori del Belcanto” a Palazzo Agudio per la prima edizione di Lecco Classica

Prosegue la prima edizione di Lecco Classica, progetto di ripartenza dello spettacolo dal vivo, volto a portare la grande musica su tutto il territorio della provincia di Lecco, a cura dell’Associazione Tema, già protagonista nelle estati lecchesi con il Festival di Bellagio e del lago di Como, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Il prossimo appuntamento della manifestazione è in programma sabato 27 agosto, alle 21 al Chiostro di Palazzo Agudio, sede del Municipio di Malgrate.

Il programma presentato per l’occasione, dal titolo “Tesori del Belcanto”, sarà un omaggio ai compositori italiani dei primi dell’Ottocento attraverso le principali arie del repertorio interpretato dalla divina Giuditta Pasta, l’artista che incantò gli intellettuali di tutta Europa, amica di Stendhal, musa di Bellini e Donizetti.

Il concerto a cura dell’Italian Opera Ensemble, formato dal violinista Gaspare Raule, dal contrabbassista Mauro Bravi e dal pianista Alessandro Calcagnile, con la voce del mezzosoprano coreano Jae Hee Kim protagonista, presenterà un programma con arie di Mozart (Le nozze di Figaro e Così fan tutte), Rossini (Il barbiere di Siviglia e Tancredi), Bellini (I Capuleti e i Montecchi), Donizetti (La Favorita).

L’ingresso all’evento è libero. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso il Teatro Convegno Parrocchiale di Malgrate, in Via Sant’Antonino 10.