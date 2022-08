WhatsApp cambia, ecco le novità

L’amministratore delegato e fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato le novità già attive o che saranno presto implementate all’interno di WhatsApp. Tra le varie funzionalità, molte hanno l’obiettivo di aumentare la privacy tra gli utenti all’interno di conversazioni e gruppi.

Le nuove funzionalità di WhatsApp per la privacy

Innanzitutto, quando si deciderà di abbandonare un gruppo, non apparirà più la notifica a tutti i membri della chat. L’avviso potrà essere visto solamente dall’amministratore. Dall’altra parte, gli utenti che hanno già aggiornato l’applicazione possono vedere l’elenco di tutte le persone che hanno lasciato il gruppo negli ultimi 60 giorni.

Inoltre, si potrà decidere a chi permettere di vedere se si è online o no. Il limite di tempo per eliminare i messaggi inviati è stato aumentato da un’ora a due giorni. Infine non sarà più possibile fare screenshot ai messaggi effimeri visualizzabili una sola volta.

Spostare le chat da IPhone a Android

Tra le novità annunciate, anche la possibilità di spostare le chat da IPhone a Android e viceversa. La funzione è già attiva, ma a patto che tutte le persone presenti nella conversazione abbiano già aggiornato l’app.