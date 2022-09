Da Bruxelles la seconda tranche da 21 miliardi di euro del Pnrr

Via libera per la seconda tranche da 21 miliardi di euro. La Commissione Ue ha approvato ufficialmente il finanziamento: 10 miliardi di euro di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L’Italia ha infatti raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti dal piano e la messa in opera degli investimenti sta entrando nella sua fase di pieno svolgimento.