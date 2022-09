Dall’11 al 18 settembre la seconda edizione della Saronno Bike Week

Ai nastri di partenza la seconda edizione della Saronno Bike Week, la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale della città per incentivare l’utilizzo della bicicletta come mezzo di spostamento nella vita quotidiana.

A presentare in Comune il programma dell’iniziativa, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, nella mattinata di mercoledì 7 settembre l’assessore all’Ambiente Franco Casali, insieme agli ospiti Stefano Giusto di Fiab Saronno Ciclocittà e al legnanese Gianpiero Prinzo, amministratore del gruppo Facebook “La mia Legnano”.

«È la seconda volta che organizziamo questa manifestazione, promossa nell’ambito dell’European Mobilità Week – ha dichiarato l’assessore Casali -. Tra gli obiettivi di questa amministrazione comunale c’è la mobilità sostenibile e il miglioramento della sicurezza di ciclisti e pedoni, non a discapito delle macchine, ma per ridurre l’inquinamento viario».

Diverse le iniziative, tutte gratuite, previste in questa seconda edizione: dalle lezioni per imparare ad andare in bicicletta a quelle di educazione stradale, da un incontro per riflettere su come una buona rete di percorsi di mobilità dolce possa avere ricadute positive sull’attrattività e lo sviluppo di una città, alla pedalata alla scoperta del “Cammino Montiano“.

Tra gli eventi in calendario anche un incontro pubblico con gli ex ciclisti professionisti Gianni Bugno, Alberto Volpi e Marco Cattaneo e un’esposizione di biciclette d’epoca, da corsa e da passeggio, targate Legnano a Villa Gianetti. «Andare in bicicletta è la prima conquista dell’uomo» ha commentato il legnanese Giampiero Prinzo, che in occasione della conferenza stampa ha portato in Comune la sua bicicletta Legnano Roma Olimpiade del 1963 (nella foto sopra).

Di seguito il programma completo della Saronno Bike Week: