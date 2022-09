A San Macario arriva la Sagra d’autunno

Anche quest’anno la quanta domenica del mese di ottobre (23 ottobre) ci sarà la storica “Sagra d’autunno”.

Come tutti gli anni verrà aperta dalla Santa Messa in piazzetta; a seguire ci sarà l’apertura dello stand “Pane in piazza” a cura dei panificatori e pasticceri, esposizione mezzi agricoli e storici. Ci sarà poi “pranzo in piazza” con piatti tipici anche da asporto.

Quest’anno l’evento principale sarà la partecipazione del gruppo “I falconieri di Sua Maestà”.

Programma: 11.30 presentazione del gruppo e apertura dello stand esposizione dell’attrezzatura di falconeria. Presentazione dell’attività didattica e culturale. esposizione di 13 rapaci tra cui gufi aquile e falchi.

14.30 lezione di falconeria con rilascio di diploma (Battesimo del Guanto). A seguire esibizione di volo con coinvolgimento del pubblico.

Il pomeriggio sarà animato da “Katty e Michele” – castagne – stand gastronomico.