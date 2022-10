Cena di beneficenza di Varese per l’Oncologia a Villa Cagnola a Gazzada

L’appuntamento è per venerdì 21 ottobre. C’è anche la possibilità di visitare il museo Obbligatoria la prenotazione

“Ricominciamo insieme” con una cena di beneficenza. È l’appuntamento che Varese per l’Oncologia ODV ha organizzato nella serata di venerdì 21 ottobre. L’appuntamento è alle 19.30 a Villa Gagnola in via Guido Cagnola a Gazzada Schianno.

I fondi raccolti serviranno all’acquisto di strumentazioni specialistiche per il Day Hospital oncologico di Varese.

Per chi fosse interessato, c’è la possibilità di visitare gratuitamente il Museo di Villa Cagnola tra le 18.30 e le 19.30

Il costo della cena è di 70 euro.

Prenotazioni scrivendo a. associaizone@vareseperloncologia.it oppure al nr whatsapp 351/8763993