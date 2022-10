Felpe: il must-have per l’autunno, parola di Game7Athletics

Calde, comode, morbide. La domanda è solo una: ma esiste davvero qualcuno capace di rinunciare alle felpe?

Anche quest’anno questo capo di abbigliamento si conferma – di gran lunga! – come un must-have di cui è semplicemente impensabile fare a meno.

Ora che è tornato l’autunno, con le sue foglie dai colori aranciati che invadono i viali e l’aria più frizzante, le felpe da uomo e le felpe da donna hanno ricominciato ad essere le protagoniste indiscusse in tutti i guardaroba.

Lo sa bene Game7Athletics, il retailer multibrand specializzato nel settore sportivo e nel lifestyle.

E se vi state chiedendo quali sono le felpe più cool di questo autunno, la risposta è molto semplice da trovare: tutti i nuovi arrivi e i modelli si trovano nello store online di Game7Athletics!

Felpe da uomo, ecco le tendenze di questo autunno

Le nuove collezioni autunno inverno 2022 di felpe da uomo hanno conquistato proprio tutti con nuovi tagli e colori: giallo, biscotto e pastello sono i protagonisti.

I brand più fashion per lui si confermano Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, adidas, Vans, Champion Legacy e Rochester – e molti altri, tutti con proposte pensate per combinare comfort e moda.

Per quanto riguarda Champion, poi, sta spopolando la felpa dal modello più iconico: The Original Hoodie!

Le più belle felpe da donna per la nuova stagione

Con cappuccio o senza, dai colori neutri, sgargianti oppure pastellati – come vuole l’ultima tendenza: le felpe da donna sono davvero per tutti i gusti.

Levis’, adidas, Vans, Puma, Tommy Hilfiger e tanti altri: i marchi più amati confermano la loro capacità di conquistare con le loro proposte e definire il mondo della moda dedicata allo sport.

E per le vere appassionate di serie tv, non può mancare nell’armadio la felpa della collezione Champion x Stranger Things in collaborazione con Netflix.

Game7Athletics, a fianco degli sportivi più fashion dal 2007

Game7Athletics è un punto fisso nel mondo dello sport fashion ormai da molti anni. È il 2007, infatti, quando nasce questa realtà che sta crescendo ad un ritmo molto sostenuto grazie all’enorme apprezzamento del pubblico.

Il merito è della selezione “infinita” di proposte: è davvero molto difficile non trovare quello che si sta cercando! Game7Athletics propone le ultime collezioni dei brand più amati nel mondo della moda dedicata allo sport. I marchi disponibili sono più di 100, riuscendo così a soddisfare tutte le esigenze specifiche non solo di ogni tipo di sport, ma anche della vita quotidiana. Si può essere fashion anche quando ci si veste in modo sportivo!

In Italia, i negozi fisici di Game7Athletics sono ben 52. Si tratta di più di 50.000 mq di area espositiva: uno spazio davvero enorme dedicato alle calzature, all’abbigliamento e agli accessori.

Ma non è tutto. La parte più importante del mondo di Game7Athletics non è in vendita. Si tratta della componente ispirazionale, quella che fa sì che gli sportivi cerchino sempre il meglio per sentirsi bene con sé stessi. Solo così, infatti, si possono migliorare le proprie prestazioni: si dà il massimo quando ci si sente sicuri, comodi, a proprio agio. Questo non vale solo negli allenamenti, nelle competizioni o nelle attività all’aria aperta; la stessa motivazione deve spingere ad affrontare con grinta ogni singola giornata, che sia in ufficio o fra i banchi di scuola!