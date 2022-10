La morte di Sergio Brighenti, allenò anche il Varese

È scomparso ieri – lunedì 10 ottobre – a novant’anni Sergio Brighenti, una vita trascorsa sui campi e sulle panchine del grande calcio culminata con il ruolo di vice del commissario tecnico Azeglio Vicini durante le “Notti magiche” di Italia ’90. (nella foto in alto – sito FIGC)

Brighenti, che era originario di Modena, da calciatore era stato campione d’Italia con l’Inter, fu un tassello importante della Sampdoria e in azzurro realizzò una storica rete a Wembley (la prima di sempre per l’Italia). Il suo nome compare però anche nelle pagine di storia del Varese, da allenatore. Dopo una prima esperienza in panchina al Parma, infatti, era arrivato a Masnago nella stagione 1968-69 subentrando a Bruno Arcari nel finale di stagione in Serie A. Un epilogo sfortunato con retrocessione di un solo punto all’ultima giornata.

Il Varese venne poi affidato al Barone, il mitico Nils Liedholm e tornò prontamente in Serie A disputando anche un’ottima annata nel massimo campionato; dopo l’addio del leggendario svedese Brighenti, che lo aveva affiancato da vice, venne promosso a capo allenatore ma la sua avventura durò poche partite. Al suo posto subentrò Cadé ma in quell’anno i biancorossi – era il 1971-72 furono autori di un torneo disastroso e di una retrocessione netta con appena 13 punti realizzati.

«Con Sergio Brighenti se ne va uno straordinario attaccante, che ha accompagnato diverse generazioni di appassionati, e un grande uomo di calcio, che ha legato il suo nome allo storico primo gol azzurro a Wembley e alla Nazionale allenata da Azeglio Vicini, di cui è stato braccio destro» ha detto a suffragio il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.