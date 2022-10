Pro Sesto – Pro Patria in diretta

Nell’undicesimo turno del Girone A di Serie C va in scena un “derby delle Pro”. Domenica 30 ottobre, ore 14:30, allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni la Pro Sesto ospita infatti la Pro Patria. I tigrotti di Busto Arsizio si presentano avanti di un punto in classifica e alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo le due sconfitte rimediate contro Trento e Pergolettese. I padroni di casa, invece, continuano a salire la china, e dopo lo scalpo di Triestina, Novara e Pro Vercelli vogliono un altro prezioso cimelio nella propria collezione autunnale.

