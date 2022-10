“Pugni e biciclette redux”, con Karakorum Teatro si va alla scoperta del centro di Varese

Domenica 16 ottobre alle 11, alle 15 o alle 17 si parte con Karakorum Teatro per un itinerario che va alla scoperta del centro città e di un momento cruciale della sua storia recente.

Varese, 1944. Dopo i festeggiamenti per la caduta del fascismo, nel luglio del ‘43, l’occupazione nazista riporta la città in un clima di paura. La vicinanza del confine con la Svizzera fa della città un luogo strategico per la Resistenza, un punto di partenza per chi è costretto a scappare, per chi deve cercare rifugio altrove. Dietro alle apparenze di una tranquilla città borghese, a Varese si nasconde una rete di luoghi e persone che cercano di fare la loro parte per un’Italia nuova.