“Aspettando il Natale”, a Cittiglio una giornata per grandi e piccini

Manca poco più di un mese a una delle feste più attese dell’anno e Cittiglio si prepara con una serie di appuntamenti imperdibili “Aspettando il Natale”.

La Pro Loco del borgo, in collaborazione con il Comune, organizza per l’11 dicembre una giornata tutta da vivere al Fe.sti.amo Park (Parco della Stazione). A partire dalle 10:00 di domenica mercatini di Natale, spettacoli e momenti di intrattenimento attendono grandi e piccini. In particolare, alle 11:00 i bambini saranno chiamati ad addobbare l’Albero di Natale e a 12:30 sarà possibile pranzare tutti insieme (10€ bevande escluse – gradita la prenotazione). Il menù prevede: pasta pasticciata al forno, salamella e patatine (per adulti), wurstel e patatine (per bambini) e strudel.

Ricco di appuntamenti è anche il programma del pomeriggio: uno spettacolo teatrale per bambini “Il mondo di Raimonda” con Mariangela Martino, un momento per preparare insieme ai bimbi presenti i biscotti natalizi, giri in pony con Maneggio Arione asd, la consegna della letterina a Babbo Natale e le Pive Natalizie a cura della Banda di Cittiglio.

Per ulteriori info e prenotazioni è possibile scrivere un messaggio su WhatsApp ai seguenti numeri 334 7241082 (Claudio), 339 7509684 (Tina), 333 4340504 (Alessia)