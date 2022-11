Auguri natalizi con una cantante d’eccezione all’auditorium di Gavirate

Una festa natalizia con una ospite d’eccezione. L’amministrazione di Gavirate incontrerà le Associazioni del terzo settore il prossimo venerdì 2 dicembre. L’appuntamento è all’auditorium a partire dalle 21 per una serata di parole e musica con l’ospite Sherrita Duran, famosa vocalista e solista gospel.

Sarà l’occasione, per il sindaco Silvana Alberto e tutta la giunta, di condividere lo spirito comunitario e solidaristico che anima la comunità, grazie al grande lavoro di tutto il volontariato, ma soprattutto di lanciare un messaggio di ripartenza e di solidarietà nel contesto di Gavirate Città Amica delle Persone con Demenza, la comunità che accoglie le fragilità.

« Molti dati confermano – si legge nella presentazione della serata – che, se le persone sono inserite nelle reti sociali, stanno meglio sia sotto il profilo della salute mentale che della salute fisica. E le Associazioni di volontariato nei vari ambiti svolgono un ruolo essenziale in questo contesto!»

Le associazioni e la cittadinanza sono invitati, in auditorium per il concerto di Sherrita Duran, e per la foto delle Associazioni riunite sotto il palco.

Il ricavato delle offerte sarà destinato a Progetto Rughe Odv, che con ProLoco ha curato l’organizzazione dell’evento.

Sherrita Duran è nata e cresciuta a Fresno (California), ma si trasferisce molto presto a Los Angeles dove, nel 1992, si laurea in Opera Lirica, Musica e Arti Vocali presso l’Università South California. Il suo talento non tarda a farsi scoprire e sin dagli esordi della sua carriera si misura con un repertorio vastissimo: dalla lirica al pop, dal gospel al jazz, dalla musica soul alla musica dance e hip-hop, dal rhythm and blues al musical. Sherrita è attualmente impegnata in diversi progetti paralleli alla sua professione di docente di canto e dal dicembre 2011, insieme al marito, ha cominciato un progetto nelle carceri italiane, chiamato “Smile Of Grace” dove esegue concerti di musica Gospel per i detenuti e il personale delle carceri, portando attraverso la musica un messaggio di Amore, Gioia, Perdono, Speranza.