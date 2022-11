In consiglio comunale ad Azzate “pioggia” di interrogazioni delle minoranze

Rischia di essere una seduta “fiume” quella del prossimo consiglio comunale che si terrà mercoledì 30 novembre alle ore 20.30, ad Azzate, ma, se tutto andrà come previsto, potrà essere seguita anche in streaming.

I gruppi consiliari di minoranza, “Insieme per Azzate” e “Azzate in Valbossa”, hanno depositato ben cinque interrogazioni, su temi piuttosto “caldi”: «Sono richieste – spiegano in una nota firmata da Antonio Triveri, Raffaele Simone, Carlo Arioli e Marco Leoni – che abbiamo presentato tra la metà del mese di settembre e oggi; ora saranno finalmente discusse nel corso del consiglio comunale. Su cinque tematiche che stanno sicuramente a cuore dei cittadini azzatesi, esprimiamo dubbi, perplessità e persino sconcerto di fronte alle scelte e alle decisioni, in alcuni casi prese e in altri non prese, dalla maggioranza guidata dal sindaco Gianmario Bernasconi e dalla vicesindaca Simona Barbarito».

Ecco quali sono i temi portati all’attenzione dalle minoranze:«Chiediamo quali siano le condizioni del bando pubblico per l’assegnazione temporanea di posteggi isolati in piazza Ghiringhelli visto che i punti bar estivi al Belvedere non versano alcun canone. L’altro argomento riguarda la palestra gestita dal Consorzio della Valbossa di cui Azzate ha la presidenza: vorremmo sapere se la palestra consortile di via Colli, diversamente dagli scorsi anni scolastici e sportivi, sia stata dotata di tutte le certificazioni previste dalle normative vigenti a tutela di tutti gli utilizzatori e soprattutto in considerazione dell’elevato numero di minori che la frequentano per motivi scolastici o sportivi. In quella palestra era previsto che la Pallacanestro Femminile Varese disputasse il campionato di serie B, ma è stato spostato nella struttura della Valle Olona».

In un’altra interrogazione si chiede quali interventi l’Amministrazione abbia effettuato negli edifici di proprietà comunale per ridurre i consumi energetici e rendere efficienti gli impianti di riscaldamento ed elettrici. Altri due punti riguardano in vece la zona di “piazza della Pesa”: «Vorremmo sapere quali sono le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti prescritte per gli ambulanti del mercato – dicono ancora i rappresentanti delle opposizioni – ; quale sia la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti a carico degli stessi ambulanti prevista dall’ Amministrazione comunale in accordo con Coinger srl e se sia corretto o meno smaltire resti di animali senza alcun involucro o sacco, come dimostrato da alcune foto che abbiamo allegato, smaltire contenitori di polistirolo senza alcun involucro o sacco e utilizzare sacchi neri non trasparenti per smaltire i rifiuti degli ambulanti».

Ultima interrogazione riguarda il nuovo parco, ancora da inaugurare, e i giochi inclusi accanto al Monumenti ai Caduti: «Ci sono panchine in pietra e spigoli vivi accanto ai giochi, ma non è questo il solo problema. Vorremmo sapere quale è stato il costo iniziale del progetto complessivo del primo lotto del nuovo parco, al momento dell’avvio dei lavori; quali siano stati, passo dopo passo, i singoli aumenti dei costi dovuti a tutte le modifiche decise dall’Amministrazione; quale sia pertanto il costo finale del primo lotto e il relativo aumento in percentuale rispetto al previsto costo iniziale».

Il dibattito si potrà seguire in presenza nella sala consiliare del Municipio (Palazzo Bossi Benizzi Tettoni Castellani, in via Conti Benizzi Castellani, 1) o via streaming sulla pagina Youtube del Comune di Azzate.