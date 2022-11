Incidente nel Mantovano, muoiono madre e figlia

È di due morti e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto domenica pomeriggio dopo le 17 alla periferia di Bozzolo, nel Mantovano: si tratta secondo una prima ricostruzione di un incidente frontale

Lo scontro è avvenuto sulla statale Padana Inferiore, interrotta al traffico per consentire il soccorso dei feriti.

Le vittime sono due donne, madre anziana e figlia 45enne, residenti a Viadana, nel Mantovano. Le due viaggiavano sull’Opel Corsa guidata dal figlio ventenne della donna più giovane e in compagnia del padre. Sull’altra auto si trovava una coppia di Rompezzagno (Cremona) a bordo di una Hyundai. I quattro feriti sono ricoverati in vari ospedali, ma non sarebbero in pericolo di vita. (immagine di repertorio)