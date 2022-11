Quattro ragazze vincono le borse di studio per i migliori studenti di Casciago

Un premio per i migliori studenti di Casciago, due delle scuole medie e due delle superiori. Sono le Borse di Studio intitolate alla memoria di Dante Parietti, socio fondatore della Pro Loco del paese scomparso nel luglio del 2015 dopo una lunga malattia.

«Una persona attiva, impegnata, che ci teneva alla formazione dei giovani», ha detto Mario Saviori, presidente dell’associazione casciaghese che ha promosso l’iniziativa, giunta alla quarta edizione: la prima risale al 2017, mentre nel 2020 e nel 2021 c’è stato lo stop imposto dal Covid che ha reso complesso non solo svolgere premiazioni pubbliche, ma anche frequentare la scuola in maniera “normale”. In palio 800 euro in buoni spesa da suddividere tra i quattro vincitori (200 euro a testa), fondi messi a disposizione dalla Pro Loco e dalla famiglia di Dante, presente alla cerimonia di premiazione con la mamma Delfina e la moglie Elisabetta.

«Le Borse di Studio sono nate per volontà della Pro Loco di Casciago e hanno lo scopo di incoraggiare i giovani meritevoli a proseguire gli studi premiando il loro impegno – ha detto Saviori -. Sono arrivate otto domande, tutte di valore altissimo. È un’iniziativa a cui teniamo in maniera particolare per ricordare una persona come Dante». Nella splendida Sala dei Papi del Comune di Casciago hanno partecipato all’evento anche il sindaco Mirko Reto e l’assessore al’Istruzione Caterina Cantoreggi: «Un grazie alla Pro Loco per l’iniziativa, ai ragazzi e ai genitori che hanno dato un’impostazione ottima per gli studi dei loro figli. È un privilegio essere qui, in questo luogo bellissimo, pieno di arte e cultura. È bello vedere che i nostri giovani si impegnano per il proprio futuro», hanno detto gli amministratori comunali casciaghesi.

Ma ecco i premiati. Menzione per gli studenti e le studentesse delle scuole medie Samuele Mai (Villa Valerio), Cecilia Verduci (Villa Valerio), Luca Rossi (Vidoletti) ed Erica Mazzucca (Villa Valerio), tutti con ottimi risultati, solo leggermente inferiori alle due vincitrici: Veronica Frigo e Sara Brunetti. La prima ha frequentato le medie alla Vidoletti, la seconda Villa Valerio e ora sono entrambe studentesse al Liceo Scientifico, una allo Stein di Gavirate e una al Ferraris di Varese. Una curiosità: Sara Brunetti è la terza della sua famiglia ad ottenere il riconoscimento; nelle prime edizioni erano state Chiara e Caterina ad essere premiate, un bel risultato che rende parecchio orgogliosi i genitori delle tre ragazze.

Per le scuole superiori le migliori studentesse casciaghesi sono risultate Arianna Campi e Ilaria D’Ambros, la prima iscritta al Liceo Linguistico di Varese e la seconda al Liceo Scientifico Ferraris di Varese, indirizzo sportivo.

Un applauso a questi studenti meritevoli e arrivederci alla prossima edizione, sempre col ricordo di Dante Parietti nel cuore.