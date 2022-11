Villa Valle – Varese in diretta

Trasferta insidiosa per il Varese, che cerca punti a Villa d’Almè contro il Villa Valle, una delle squadre che ha iniziato meglio il campionato. Biancorossi invece che cercano conferme dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Varesina. Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

