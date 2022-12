Il cardinal Cantoni in visita a Brenta

Una giornata speciale quella di ieri, domenica 11 dicembre, per la comunità di Brenta che ha accolto il vescovo cardinal Oscar Cantoni.

Un appuntamento importante che lo ha visto intrattenersi al pranzo dell’oratorio e stimolare un dibattito aperto con i cittadini sulla sua figura di Cardinale e sulla conoscenza delle doti di innovatore della Chiesa di Papa Francesco, il quale, secondo lui, non ha solo un’importante conoscenza del passato, che deriva dal suo vissuto, ma anche la capacità di vedere e costruire un futuro per la chiesa che non potrà essere distrutto da chi verrà dopo di lui.

«A lui gli auguri della Comunità affinché possa proseguire la sua strada nel solco di questo importante messaggio» ha concluso il sindaco Gianpietro Ballardin.