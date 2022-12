A Malnate tornano le scatole solidali di Natale

Torna a Malnate la raccolta delle scatole solidali di Natale per i più bisognosi. L’Associazione Genitori propone due momenti di solidarietà nei quali sarà possibile consegnare i propri doni: sabato 17 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00 presso il mercato in piazza S. Francesco e domenica 18 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.30 in piazza delle Tessitrici.

All’interno di ogni scatola andranno inseriti: una cosa calda (sciarpa, guanti, calze, ecc….); un prodotto di bellezza; una cosa golosa; un biglietto gentile; un passatempo. Non sono ammessi oggetti usati. Tutte le scatole verranno ridistribuite sul territorio malnatese.