Bando per il servizio civile, Sos Tre Valli cerca 8 ragazzi

È stato pubblicato il nuovo bando per il servizio civile al link che segue tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda https://www.anpas.org/bando-scu.html )

Sos Tre Valli, il cui progetto rientra tra i finanziati, cerca 8 ragazzi dai 18 ai 28 anni che possano essere interessati a questa importante esperienza formativa. La presentazione delle domande deve avvenire tramite Spid come indicato entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2023.

Per ulteriori informazioni contattare la presidente Sig.ra Amadio Loredana al cell. 3474404688.