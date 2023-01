“L’ospedale unico non è la risposta”. A Sant’Anna a Busto un nuovo incontro sul progetto

Proseguono le serate informative sul tema dell’ospedale unico tra Busto Arsizio e Gallarate.

Il prossimo appuntamento è a Sant’Anna, martedì 31 gennaio 2023, alle ore 21:00: nella Sala Parrocchiale, in piazzale S.Anna 1 a Busto Arsizio, si terrà un incontro pubblico per presentare lo stato della procedura di Valutazione Ambientale propedeutica alla definizione dell’Accordo di Programma che darà via alla eventuale realizzazione dell’unico ospedale condiviso tra Busto e Gallarate, al posto dei due esistenti.

Come per precedenti incontri tenutisi a Gallarate e a Olgiate Olona, si presenterà lo stato di avanzamento del percorso per costruire un nuovo unico ospedale nel quartiere Beata Giuliana. “Come noto, tale percorso dovrà concludersi entro il 31 marzo 2023, termine entro il quale l’Accordo di Programma tra Regione e i due comuni più direttamente coinvolti dovrà essere approvato attraverso la conclusione di una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” scrivono Comitato Diritto alla Salute del Varesotto, Medicina Democratica e Legambiente, promotori dell’incontro.

“La VAS prevede, dopo la pubblicazione del documento di analisi preliminare (scoping) e della analisi delle osservazioni ad esso relative, la pubblicazione del Rapporto Ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del progetto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che si possono adottare per raggiungere gli obiettivi del progetto. Il Rapporto Ambientale è stato pubblicato lo scorso 22 dicembre e fino al prossimo 5 febbraio sarà possibile inviare ai funzionari regionali responsabili della VAS le osservazioni sullo stesso”.

I prati tra Sempione e Beata Giuliana dove si ipotizza il nuovo ospedale

Le osservazioni che le associazioni stanno elaborando “riprendono temi già sollevati sul documento di scoping a cui l’autorità regionale non ha risposto, inoltre sollevano contestazioni su come sono state fatte le valutazioni sull’impatto delle diverse alternative progettuali, sulla trasformabilità dei boschi che dovrebbero essere distrutti, sulla modalità di calcolo dei parcheggi e sul fatto che i documenti progettuali non sono ancora del tutto disponibili. Per ogni criticità evidenziata sono state indicate anche proposte complementari o alternative allo scenario di progetto che dovranno essere valutate nel Rapporto Ambientale che sarà prodotto a valle di questa fase e che dovrà contenere le indicazioni da assumere per decidere se e come realizzare il progetto”.

Un render diffuso dall’azienda Asst Valle Olona, sul possibile aspetto del nuovo ospedale. Si basa su una delle due alternative progettuali esaminate

“Durante l’incontro evidenzieremo le criticità del progetto di realizzare un unico ospedale tra Busto Arsizio e Gallarate anche dal punto di vista sanitario e come questo progetto non sia la risposta idonea alla grave situazione in cui versa la sanità pubblica del nostro territorio. All’incontro sono invitati singoli cittadini, associazioni, forze politiche per informarsi e discutere su un progetto che ha e avrà un grande impatto sulla salute di ognuno di noi e del nostro territorio”.