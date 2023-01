Openjobmetis, esame Tortona per essere ammessi alle Final Eight

C’è una Final Eight di Coppa Italia da cogliere, nel mirino della Openjobmetis che lunedì 2 gennaio (ore 19,30) ospita a Masnago la Bertram Tortona, terza forza del campionato. Per un vero e proprio scontro d’alta classifica, al palazzetto è atteso di nuovo il grande pubblico: a domenica sera erano già circa 4.200 i biglietti venduti e tutto lascia pensare che sarà di nuovo avvicinata la quota di “tutto esaurito”.

Un affetto che dovrà spingere la Openjobmetis in una partita sulla carta molto difficile e resa ancora più complicata dall’inattesa sconfitta patita dai piemontesi nel match di Santo Stefano, in casa con Treviso. Tortona, però, è a tiro dei biancorossi (16 punti contro 14) e tra l’altro, in caso di vittoria, Ferrero e compagni staccherebbero Pesaro che ha perso nell’anticipo a Reggio Emilia. E se Trento battesse Brindisi, la qualificazione alla Coppa sarebbe cosa fatta con due turni d’anticipo.

I “Leoni” piemontesi però saranno un osso durissimo: la formazione diretta da coach Ramondino ha una grande trazione dagli esterni – Christon, Harper, Macura – e può sfruttare il “buco” di Varese in ala forte sguinzagliando Daum e l’azzurro Severini.

Brase deve sempre fare a meno di Justin Reyes, anche se il decorso del nazionale portoricano procede bene, tanto che si spera di portarlo in panchina domenica 8 a Brindisi. Sotto canestro rientra Owens per affiancare Caruso, in un duello interessante contro l’accoppiata formata da Radosevic (ex Milano, lunga esperienza in Eurolega) e dall’amato ex Tyler Cain.

DIRETTAVN

