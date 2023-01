Chiuso per verifiche il ponte di via Cavour a Buguggiate

Resterà chiuso probabilmente per tutto il giorno il sottopasso di via Cavour a Buguggiate, sotto il ponte della Sp1. «I vigili del fuoco devono effettuare verifiche alla struttura» spiega il sindaco Matteo Sambo, nella prima mattina di oggi, martedì 3 gennaio.

La chiusura del ponte è conseguenza di un incidente avvenuto lunedì sera, alle 21: un camion che percorreva via Cavour ha imboccato il sottopasso valutando male l’altezza, il carico (una ruspa) ha urtato violentemente contro la travata del ponte della Sp1.

La SP1 – la strada provinciale che dall’A8 scende al lago – rimane regolarmente aperta.

Dopo l’incidente si erano staccati alcuni calcinacci dal ponte: non un danno strutturale, probabilmenbte (visto che la SP1 è appunto aperta) ma un eventuale distacco di materiali potrebbe essere pericoloso. Per questo si deve fare una verifica accurata.

La via Cavour è il collegamento diretto dalla Strada Provinciale 17 verso il centro di Buguggiate, venendo da Varese: per evitare il sottopasso chiuso è sufficiente procedere fino alla rotonda successiva e imboccare via IV Novembre.