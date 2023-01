Sommese in lutto per la scomparsa di Claudio Papasergio

Giornata triste in casa Sommese. La società di calcio di Somma Lombardo piange la scomparsa di Claudio Papasergio, ex allenatore e dirigente del club granata. In molti a ricordarlo per la sua disponibilità e il suo umorismo. Fino al dicembre 2017 ha gestito il bar “crema e cioccolato” nell’area ex carrefour di somma Lombardo. È stato anche componente dell’Associazione “Quelli del Sessantatre”. Lascia moglie e due figli.

La società Asd Sommese 1920 si stringe sensibilmente intorno alla famiglia del nostro caro Claudio, per tutti Papa. Hai giocato la tua ultima partita, il risultato è tutto il bene che ci hai dato e che ti vogliamo! Ci vediamo al campo, i tuoi Leoni e Leoncini.

Diverse dimostrazioni di vicinanza sono arrivate anche da altre società della provincia.